Özalan: Sen kimsin senin ne haddine

Ankara'daki teskere görüşmeleri sonrası İzmir'e gelen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Çiğli ve Aliağa'da Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi. Özalan, kayyum atanan Urla Belediyesi ve izmir Büyükşehir Belediye Baykanı Tunç Soyer ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Urla Belediye Başkanının FETÖ Terör örgütü ile irtibatı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların gerektirdiği şekilde tutuklandığını belirten Özalan, Urla Belediye Başkanı'nın tutuklama sonrası görevinden alındığını vurguladı. Özalan, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı her zaman olduğu gibi İzmir ve İzmirlilerin sorununu çözme yerine kendisine misyon olarak gördüğü boş işlerle uğraşmaya devam ediyor. Dün yapmış olduğu açıklamada meclis üyeleri arasından bir kişi seçip, Urla Belediye Başkanı koltuğuna oturtacağını söylemiş. Öncelikle sen kimsin! Senin ne haddine, sen kendini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların üzerinde mi görüyorsun?" diyerek Tunç Soyer'in Urla Belediyesi'yle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.Soyer'in daha önce HDP'li belediyelere verdiği desteği hatırlatan Özalan, "Gerçi biz seni PKK terör örgütüne yardım ettiği için belediye başkanlığından alınan kişilere sahip çıkmanla biliyoruz. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda Doğu Akdeniz'de gemilerimizin olmasından dolayı rahatsızlık duyup yapmış olduğun 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakmak gerek' açıklamandan dolayı seni iyi tanıyoruz. Senin kimin yanında olduğun ve kime sahip çıktığın, kime hizmet ettiğin belli! Sana tavsiyemiz, Vatanperverliğiyle tanınan İzmirlilerin, milli duygularını yaralayacak açıklamalar yapmaktan vazgeçmeli ve İzmir'in sorunlarını çözmek için birazcık çaba sarf etmelisin" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU