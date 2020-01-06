Yola fırlayan köpek faciaya neden oldu

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MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde, yola fırlayan köpek kazaya neden oldu. Kaza, saat 10.00 sıralarında Salihli- Alaşehir karayolu Örnekköy mevkisinde meydana geldi. Alaşehir yönüne giden 45 yaşındaki İbrahim T. (45), aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 07 FUN 25 plakalı minibüsle direksiyonu kırarak ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan minibüs savrularak hızla şarampole yuvarlandı.Can pazarının yaşandığı minibüsteki 35 yaşındaki Gamze Çiftçi ile 50- 55 yaşlarındaki ön adı Muzaffer olan kişi yaşamını yitirdi. Kazada sürücü İbrahim T.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ve yoldan geçen sürücülerin ihbaı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ambulanslarla Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada can veren 2 kişinin yakınları ise aldıkları acı haberle yıkılırken Minibüstekilerin Denizli'deki akrabalarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yola çıktıkları belirtildi.