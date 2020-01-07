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11 gündür kayıp genç bulundu

Giriş Tarihi: 7.1.2020
11 gündür kayıp genç bulundu
İZMIR'IN Karşıyaka ilçesinde 25 Aralık Çarşamba günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Salih Eryiğit'in ablasına telefondan ulaşan bir kişi, kayıp genci gördüğünü söyledi. Eski Yamanlar Sanatoryumu civarında görülen genç için, AFAD ve jandarma ekipleri Karagöl mevkisinde drone desteğiyle arama çalışmaları yaptı. Bu arada bölgede doğa yürüyüşü yapan bir grup genci bularak jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden AFAD ve jandarma ekipleri, 11 gündür kayıp olan genci sağlık kontrolü için hastaneye sevk etti. Bipolar bozukluk rahatsızlığı olduğu belirtilen Eryiğit için sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapılmıştı.
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11 gündür kayıp genç bulundu
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