2 saatte boyunca çöp topladılar

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esasına dayalı olarak kurulan 'Doğa İçin Temizle' grubu, İzmir'de çevre temizliği etkinlikleri düzenliyor. Gönüllüler son olarak İzmir Bornova'da metro istasyonu önünde temizlik etkinliği düzenledi. 2 saat süren etkinlikte 15 gönüllü, 97 şişe dolusu izmarit ve 9 poşet de çöp topladı. Doğa İçin Temizle grubundan Şükrü Üzcan paylaştığı videoda toplanan izmarit ve çöplerle ilgili, "'Çevremizi daha temiz tutmak için duyarlı olmak gerekiyor. Lütfen dikkatli olalım. Biz Doğa İçin Temizli Ailesi olarak İzmir'in her yerinde gönüllü temizlik etkinliği yapamaya devam edeceğiz" dedi.