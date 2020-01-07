Altın fırladı kuyumcular doldu

BUGÜN NELER OLDU

fiyatları yükselişe geçti. Birikimi olan vatandaşlar, altınlarını bozdurmak için kuyumculara akın etti. Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, altının gramının 300 TL'yi aşarak yükselmesindeki en büyük etkenin İranlı General Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından öldürülmesi olduğunu kaydetti. Altındaki yükselişinin devam edebileceği ön görüsünde bulunan Yıldırım ise, "Bu ön gördüğümüz bir şeydi ama ön görmediğimiz bu kadar kısa sürede gerçekleşeceğiydi. Onu da yakın bölgemizde İran Genaral'inin, Amerika tarafından vurulmasıyla başlayan gerginlik, her zaman güvenli liman olarak tabir ettiğimiz altını direk yukarıya doğru tırmandırdı. Bir müddet daha bu hızını devam ettirmesini bekliyoruz. Altının ben bir hafta içerisinde 310 TL'yi görmesini bekliyorum açıkçası. Bugün itibariyle çeyrek altın 500 lira civarında, gram altın da 300 lira. Bunu da biraz önce anlattığım nedenlerle bağdaştırmak lazım" dedi.