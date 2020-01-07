Avrupa’ya gitmediğim için pişmanım

üper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Yukatel Denizlispor'da takımın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Niyaz özel açıklamalar yaptı. İkinci yarının zor geçeceğini belirten Niyaz,diye konuştu.İkinci yarıya zor maçlar ile başlayacaklarını belirten Niyaz, "Lig önemli ama kupada buraya gelmişken boşlamak doğru olmaz. Takım olarak iki maçta bizim için çok önemli. Trabzonspor ve Galatasaray kağıt üstünde oldukça zor takımlar ancak bu maçların yanında düşme potasındaki bir Antalyaspor ve İlhan Palut ile çıkışta olan bir Göztepe ile sahamızda oynayacağız. Kimisi şampiyon olabilmek için puan kaybetmek istemeyecek, kimisi küme de kalmak için. İyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı ile ligden alnının akıyla çıktığını söyleyen Recep Niyaz, "TFF 1. Lig, daha çok fiziğe dayalı bir lig ve ben geçen sene o ligden alnımın akıyla çıkmış bir oyuncuyum.Ligin sonuna kadar da böyle devam etti. Ben 'yönetim, hoca oynatmıyor' demiyorum ama suçun tamamıyla ben ve benim gibi genç oyuncuların üzerine yıkılmasını da doğru bulmuyorum" dedi.Avrupa'dan birkaç teklif aldığını ancak cesaret edemediğini söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Bir iki kere bununla ilgili teklif geldi. Cesaret konusunda sıkıntı yaşadım. Keşke gitseydim, kesinlikle pişmanım.Yaşım 24, belki benim yaşımdakiler Dünya Kupaları ve Şampiyonlar Ligi kupaları kaldırıyor ama ülkemizdeki futbola baktığımız zaman bu yaş çok da ileri bir yaş değil. Ben o şansın bir daha geleceğine inanıyorum" dedi.Yurt dışında oynayan milli futbolcuları gördükçe pişmanlığının daha da arttığını kaydeden Niyaz, "Çoğu benim milli takımda oynadığım arkadaşlarım. Gördüğüm ve izlediğim zaman ciddi anlamda mutlu oluyorum. Bizim Türkiye'de gençlerimiz oldukça kaliteli. Yurt dışında aynı seviyedeki ortamlarda bizim oyuncularımızın kalitesi fazlasıyla ortaya çıkıyor. Gördükçe mutlu oluyorum ve pişmanlığım daha da fazla artıyor.dedi.

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