Avrupa’ya gitmediğim için pişmanım

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üper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Yukatel Denizlispor'da takımın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Niyaz özel açıklamalar yaptı. İkinci yarının zor geçeceğini belirten Niyaz, "Eksiklikleri hem burada, hem gelecek takviyelerle, antrenmanlarda yapacağımız çalışmalarla giderip beraber ligin ikinci yarısında da iyi bir çıkış yakalamamız gerekiyor ki biraz daha yukarılara tutunarak devam edelim. Gelenler ve gidenler oldu. Bu uyumu bir an önce atlatıp aile havasında ilerleyerek ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz"
diye konuştu.
"İKİNCİ YARIYA ZOR BİR FİKSTÜRLE BAŞLAYACAĞIZ"
İkinci yarıya zor maçlar ile başlayacaklarını belirten Niyaz, "Lig önemli ama kupada buraya gelmişken boşlamak doğru olmaz. Takım olarak iki maçta bizim için çok önemli. Trabzonspor ve Galatasaray kağıt üstünde oldukça zor takımlar ancak bu maçların yanında düşme potasındaki bir Antalyaspor ve İlhan Palut ile çıkışta olan bir Göztepe ile sahamızda oynayacağız. Kimisi şampiyon olabilmek için puan kaybetmek istemeyecek, kimisi küme de kalmak için. İyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"NEDEN YEDEK KALDIĞIMI GERÇEKTEN BİLMİYORUM"
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı ile ligden alnının akıyla çıktığını söyleyen Recep Niyaz, "TFF 1. Lig, daha çok fiziğe dayalı bir lig ve ben geçen sene o ligden alnımın akıyla çıkmış bir oyuncuyum. İlk 4 maçta hem gol hem de asist yaptım. 4. maçımızda Konya'ya karşı ilk mağlubiyetimizi aldık ve o maçtan sonra hiçbir açıklama yapılmadan ve gerekçe gösterilmeden bir anda ben yedek kalmaya başladım.
Ligin sonuna kadar da böyle devam etti. Ben 'yönetim, hoca oynatmıyor' demiyorum ama suçun tamamıyla ben ve benim gibi genç oyuncuların üzerine yıkılmasını da doğru bulmuyorum" dedi.
"OLMAZSA 1-2 SENE SONRA DÖNERDİM"
Avrupa'dan birkaç teklif aldığını ancak cesaret edemediğini söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Bir iki kere bununla ilgili teklif geldi. Cesaret konusunda sıkıntı yaşadım. Keşke gitseydim, kesinlikle pişmanım. En azından o bir seneyi ama iyi ama kötü yaşardım ve geri dönerdim. Pişmanım ama vazgeçmiş değilim.
Yaşım 24, belki benim yaşımdakiler Dünya Kupaları ve Şampiyonlar Ligi kupaları kaldırıyor ama ülkemizdeki futbola baktığımız zaman bu yaş çok da ileri bir yaş değil. Ben o şansın bir daha geleceğine inanıyorum" dedi.
İNŞALLAH BİR GÜN BANA DA NASİP OLUR
Yurt dışında oynayan milli futbolcuları gördükçe pişmanlığının daha da arttığını kaydeden Niyaz, "Çoğu benim milli takımda oynadığım arkadaşlarım. Gördüğüm ve izlediğim zaman ciddi anlamda mutlu oluyorum. Bizim Türkiye'de gençlerimiz oldukça kaliteli. Yurt dışında aynı seviyedeki ortamlarda bizim oyuncularımızın kalitesi fazlasıyla ortaya çıkıyor. Gördükçe mutlu oluyorum ve pişmanlığım daha da fazla artıyor. Keşke bende zamanında o cesareti gösterebilseydim. İnşallah ben de kardeşlerim, arkadaşlarım gibi nasip olur da oralarda oynar, ülkemizi layıkıyla temsil ederim"
dedi.