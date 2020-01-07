Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Buca’da hayvanlara uyuz aşısı

’da hayvanlara uyuz aşısı

Giriş Tarihi: 7.1.2020
Buca’da hayvanlara uyuz aşısı
İZMIR'DE Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kırsal alanda yaşayan sokak hayvanları için bir çalışma başlattı. Ekipler, hayvanlara uyuz aşısı yaparak önlem aldı. Ulaşılabilen hayvanlara enjeksiyon yöntemiyle önlem alan ekipler, ulaşamadıkları hayvanlara yönelik ise daha kolay ve etkili olan tablet yöntemiyle ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla, vakaların önemli ölçüde azaltılmasını sağladığı belirtildi. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Buradaki uygun koşullar hayvanseverler için cazibe olsa da gözle görülür bir yoğunluk oluşturuyor ve bu da bu vakaların Buca'da çok olduğu algısını oluşturuyor. Bütün bunlara rağmen belediyemiz her yıl düzenli projeksiyonlarla bu hastalıklara karşı savunma mekanizması görevi gören tablet alımlarını ve dağıtımlarını artırıyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Buca’da hayvanlara uyuz aşısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN