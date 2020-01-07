Ege Bölgesi kara teslim

Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı Ege Bölgesi'nin genelinde de kendini gösterdi. Ege'de Manisa, Balıkesir ve İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü. İzmir'de geçtiğimiz akşam kıyı hattında başlayan yağmur, iç kesimlere ilerledi. Yağış kentin yüksek kesimlerine kar olarak düştü ve dağlar beyaza büründü. Yer yer kuvvetli olan yağmur, 300- 400 metre rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü. Kar nedeniyle trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken heyelan riskine bağlı olarak yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Sabuncubeli Tüneli'nin üzerindeki yol bir süre trafiğe kapandı. Ödemiş'te 1050 rakımlı Gölcük Yaylası'nda kartpostalları andıran görüntüler ortaya çıktı.Manisa'da Turgutlu'da zaman zaman etkisi artan kar yağışıyla yüksek kesimlerdeki mahalleler, beyaza büründü. Kar yağışı özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar ve Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı Ovacık Yaylası'nda 25, Dağ Marmara Bölgesi'ndeki kırsal mahallerde ise 20 santimetreyi buldu. Güney Mahallesi'nden Haciisalar Mahallesi'ne giden ana yol, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Karın yağdığı mahallelerde yaşayanlar, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı. Yetkililer, sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Balıkesi'in Edremit ve Havran ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice İlçesi Kalkım Beldesi yükseklerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar fırtınası ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Dün sabah saatlerinde başlayan poyraz fırtınası ile birlikte Kazdağları'nda yoğun kar yağışı başladı. Rüzgarında etkisiyle kar tipiye dönüştü. Edremit Yenice Karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman kapanma noktasına geliyor. Balıkesir ve Çanakkale'den Karayolları kar küreme ve tuzlama araçları ve Edremit Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makinaları bölgede yoğun bir çalışma yapıyor. Aşırı kar yağışı nedeniyle ekipleri karla mücadelede zaman zaman zorlanıyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ilerleyemedikleri için araçlarını terk etmek zorunda kaldı.Tavas ilçesindeki Bozdağ'da yer alan, kar kalınlığının 61 santimetreyi bulduğu Denizli Kayak Merkezi, yılın ilk pazar günü ziyaretçi akınına uğradı. İlçeye bağlı Nikfer Mahallesi'nde 2 bin 420 metre rakımlı kayak merkezine gelen kayakseverler, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 pistte kayak yapma imkanı buldu. Kayak merkezi pist sorumlusu Hüseyin Kuşanç, pistlerin ve sosyal tesislerin hazır olabilmesi için 24 saat esasına göre çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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