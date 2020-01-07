Göztepe’de kısa çöpü kım çekecek?

BUGÜN NELER OLDU

öztepe'nin ikinci yarıda yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak olmasıyla yıldız bir ismi takıma kazandırmak için çabalayan yönetimin,Göz-Göz'de sezon başında Ekol Göz Menemenspor'dan transfer edilen ancak süre alamayanyine şans bulamayan gençlerin alt liglerdeki takımlara geçici olarak gönderilecekleri kaydedildi. Yönetim asıl hedefini ise maliyeti yüksek olan futbolcularlarla yolları ayırmak olarak belirledi.Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in bugün başlayacak Antalya kampında futbolcularla masaya oturacağı ve kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği öğrenildi. Anderlecht'ten kiralanan Sanneh'in Belçika'ya geri dönme ihtimali de oldukça yüksek…