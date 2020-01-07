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’de kısa çöpü kım çekecek?

Takıma 3 takviye yapmayı planlayan önce gidecek futbolculara odaklandı. Başkan Sepil transfer bütçesinin gidecek isimlere bağlı olduğunu, forma şansı bulamayanlarla yolların ayrılacağını söyledi

Giriş Tarihi: 7.1.2020
Göztepe’de kısa çöpü kım çekecek?
Göztepe'nin ikinci yarıda yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak olmasıyla yıldız bir ismi takıma kazandırmak için çabalayan yönetimin, 34 kişilik kadrodan 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı. Göz-Göz'de sezon başında Ekol Göz Menemenspor'dan transfer edilen ancak süre alamayan stoper Veli'nin Sakaryaspor'a kiralandığı, yine şans bulamayan gençlerin alt liglerdeki takımlara geçici olarak gönderilecekleri kaydedildi. Yönetim asıl hedefini ise maliyeti yüksek olan futbolcularlarla yolları ayırmak olarak belirledi. Sarı-kırmızılılarda hem takıma katkı sağlayamayan hem de yüksek maaş alan Borges, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve Sanneh ikinci yarıda düşünülmeyen isimler.

TRANSFER TEKLIFI YOK!
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in bugün başlayacak Antalya kampında futbolcularla masaya oturacağı ve kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği öğrenildi. Anderlecht'ten kiralanan Sanneh'in Belçika'ya geri dönme ihtimali de oldukça yüksek… Eren Derdiyok'un de ülkesi İsviçre'deki kulüplerle temasları sürüyor. Borges, Yasin ve Deniz'e ise şu ana kadar transfer teklifi gelmediği belirtildi.
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Göztepe’de kısa çöpü kım çekecek?
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