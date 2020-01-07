İzmir’den Picasso geçti

İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'nun bambaşka bir yönünü gösteren 'Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi', 18 Eylül 2019'da Arkas Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Picasso'nun bütün yaşamına nüfuz eden gösteri sanatına olan tutkusu çevresinde kurgulanan, çok yönlü kişiliğiyle rengarenk ve farklı bir Picasso'nun tanıtıldığı sergi, kapandığı 5 Ocak 2020 tarihine kadar yalnızca 3,5 ayda 156 bin 463 kişiyi ağırladı. Sadece İzmir'den değil, pek çok farklı ilden ve yurt dışından ziyaretçi ağırlayan 'Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi', aynı zamanda İzmir'in sanat anlamında ön plana çıkmasını sağladı.Birçok alanda ilkleri bir araya getiren sergi, Paris- Picasso Ulusal Müzesi'nden ödünç aldığı 62 eser ile ilk kez bu müzeden bu kadar çok eser alan kurum oldu. Ayrıca ilk defa İzmir'de bir sergide, açılış gününden kapanış gününe kadar her gün ziyaret kuyrukları oluştu. Serginin ağırladığı 160 bine yakın bin ziyaretçinin neredeyse yarısı öğrencilerden oluştu. 72 bin öğrenci Picasso'nun farklı sanatsal yaratımlarını görmek, onu daha yakından tanımak, sanatla iç içe olmak için sergiyi ziyaret etti. Öte yandan Picasso sergileri arasında giriş ücreti olmayan ilk ve tek sergi olmasıyla da büyük takdir topladı.

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