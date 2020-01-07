Kanal İstanbul için bağış hesabı önerisi

Bigadiç ilçesine bağlı Mecidiye kırsal mahallesinde yaşayan emekli çiftçi Ali Ortaç, Kanal İstanbul Projesi için yardım kampanyasının başlatılmasını istedi. Ortaç, hesap numarası açılması halinde emekli maaşının bir bölümünü Kanal İstanbul Projesi'ne destek amacıyla bağışlamak istediğini açıkladı. Emekli olduktan sonra Mecidiye kırsal mahallesinde çiftçilik yapmaya devam eden Ali Ortaç, Kanal İstanbul Projesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini belirterek, projenin hayata geçmesi için yardımda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.Emekli maaşını aldığı bankaya Kanal İstanbul Projesi için para yatırmak isteyen ancak kampanya hesabının bulunmadığını öğrenen emekli çiftçi Ali Ortaç, yetkililerden proje için hesap numaraları açmalarını istedi. Kampanyaya ilk bağışçı kendisinin olmak istediğini de belirten Ali Ortaç, en azından 2-3 tane kanalın açılmasını desteklediğini ifade etti. Ortaç, "Kanal İstanbul 1'i devlet, Kanal İstanbul 2'yi millet yapsın" diye konuştu. Ortaç, "Haydi birlik olalım Cumhurbaşkanımıza destek verelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız ve kendisine destek veriyoruz. Eğer bu hesap numarası açılırsa milletimiz buna çok destek verecektir" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU