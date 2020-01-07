Korna sesine afişli çözüm

Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'ndeki 2. Ticari Yol Caddesi'nde işyeri bulunan Ahmet Altunal (36), trafikte yükselen korna seslerinden rahatsız olunca çözüm aramaya başladı. Gereksiz korna kullanımına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Altunal, 2 bin lira maliyetle, 'Bebek uyuyor kornaya basma' yazılı afiş yaptırdı. Altunal daha sonra vinç kiralayarak, üzerinde korna işareti bulunan, 5 metre uzunluğunda, 4 metre enindeki afişi caddeye astırdı. İlginç afiş, yoldan geçen sürücü ve yayaların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar afişin fotoğraflarını çekip, sosyal medyaya paylaştı.Caddedeki gürültü kirliliğine afiş astırıp çözüm bulmak istediğini belirten Altunal, "İş yerimin bulunduğu bu cadde, kentin en hareketli yerlerinden. Burada trafik oldukça yoğun oluyor. Aşırı derecede korna çalınıyor. Bu durum beni ve çevredeki esnafı çok rahatsız ediyordu. Afiş yaptırarak çözüm buldum. Trafikte farkındalık olsun istedim. Korna boş yere çalınmasın. Bazı sürücüler ellerini kornaya basılı tutuyor. Afiş işe yaradı. Korna sesi yüzde 50 azaldı. Bunu gören sürücüler daha duyarlı oluyor. Afişi astırdığım için herkes bana teşekkür ediyor" diye konuştu.

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