Manisa esnafı, 185 milyon lira kredi aldı

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Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Recep Çınar, 2019 yılında Manisa'daki esnafa toplam 185 milyon TL kredi kullandırdıklarını açıkladı. 2018 yılında bu rakamın 140 milyon lira olduğunu hatırlatan Çınar, "Bu sene yüzde 35 artış sağlamışız. Bizde has olan esnafın taleplerini karşılamaktır. 2019 yılında taleplerin yüzde 95'ini karşıladık. Genel seçimlerden sonra biraz para sıkıntısı yaşadık ama şu anda kim gelirse gelsin ona para verebilecek gücümüz var. Geçen yıl Türkiye genelinde 31 milyar finansman dağıttık. Bu yıl ise 42 milyar. Yüzde 30, 35 oranında finansman artışı sağlandı. Genel merkez oranını aşağı yukarı yakalamışız" dedi.