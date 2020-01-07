Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Manisa esnafı, 185 milyon lira kredi aldı

esnafı, 185 milyon lira kredi aldı

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 7.1.2020
Manisa esnafı, 185 milyon lira kredi aldı
MANİSA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Recep Çınar, 2019 yılında Manisa'daki esnafa toplam 185 milyon TL kredi kullandırdıklarını açıkladı. 2018 yılında bu rakamın 140 milyon lira olduğunu hatırlatan Çınar, "Bu sene yüzde 35 artış sağlamışız. Bizde has olan esnafın taleplerini karşılamaktır. 2019 yılında taleplerin yüzde 95'ini karşıladık. Genel seçimlerden sonra biraz para sıkıntısı yaşadık ama şu anda kim gelirse gelsin ona para verebilecek gücümüz var. Geçen yıl Türkiye genelinde 31 milyar finansman dağıttık. Bu yıl ise 42 milyar. Yüzde 30, 35 oranında finansman artışı sağlandı. Genel merkez oranını aşağı yukarı yakalamışız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa esnafı, 185 milyon lira kredi aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN