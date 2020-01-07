Menderes’e devlet hastanesi müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Menderes ilçesinde, inşaatı duran 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesi'nde yeniden çalışmalar başladı. İnşaatla ilgili açıklama Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'dan geldi. İnşaat çalışmalarının başlamasının önemli olduğunu belirten Kayalar, "Göreve gelir gelmez inşaatın yeniden başlaması ve en kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine açılması için her türlü girişimde bulunmuştuk. Geldiğimiz noktada bakanlık tarafından 75 yatak kapasiteli hastanemizde inşaat çalışmaları yeniden başlamış durumda" dedi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağına inandığını kaydeden Başkan Kayalar, "Girişimlerimizin sonuç vermesi mutluluk verici. Sağlığın siyaseti olmaz bu nedenle yaptığımız girişimlerde sesimizi duyup bize destek veren tüm milletvekillerimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.