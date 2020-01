Ünlüleri ağırlıyordu tinercilerin evi oldu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra TMMOB'a bağlı meslek odaları ile birlikte Kültürparkın geleceğini belirlemek için arama konferansları düzenleyen CHP'li Tunç Soyer, mahkeme kararı ile Kültürpark içindeki eski gazinoları bir bir tahliye ettirdi. Ardından da tahliye işlemi tamamlanan Göl ve Ada Gazinosu ile Golf Restoran gibi işletmelerin yıkım işlemlerine başlandı. O süreçte Tunç Soyer yıkılan gazinoların yerine butik müzeler yapacaklarını belirtip alana da dünyanın en büyük dönme dolaplarından bir tanesini yapmayı planladıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında tahliye edilen yapılar bir bir yıkılmaya başladı. Kent genelinde bir çok projeyi zamanında tamamlayamadığı için kamuoyunda sıkça eleştiri konusu olan Büyükşehir, Kültürpark'taki yıkım işlemini de deyim yerindeyse eline yüzüne bulaştırdı. Yıkım işlemi yarım kalınca 80'li yıllarda İzmir Enternasyonal Fuarında sahne alan bir çok sanatçıya ev sahipliği yapan Göl ve Ada Gazinosu gibi mekanlar gezmek, spor yapmak için her gün fuara giden İzmirlilerin korkulu rüyası haline dönüştü. Alandaki yıkık yapılar hapçıların, tinerci ve alkoliklerin 1 numaralı uğrak yeri haline dönüştü. Bir zamanlar ünlü sanatçıların yeni şarkılarını ilk defa seslendirdikleri sahneler, Büyükşehir'in iş bilmezliği nedeniyle molozların yığılı olduğu, cam ve şişe kırıklarının yerlerde tehlike saçtığı alanlar haline geldi.Yaşananlara tepki İzmir aşığı ve aynı zamanda kısa adı ATAORMANDER olan İzmir Atatürk Ormanını ve Kültürpark'ı Koruma Derneği Başkanı Sancar Maruflu'dan geldi. Maruflu, Kültürpark'taki enkaz karşısında kendisini ağlamamak için zor tuttuğunu söyledi. Yıkılan gazinoların fotoğraflarını gördükçe uykularının kaçtığını belirten Maruflu, "O manzara gözümün önüne geldikçe içim acıyor. Kahroluyorum" dedi. TMMOB'a bağlı Mimarlar Odasının yaşananlara seyirci kalmakla suçlayan Maruflu, "Geçtiğimiz günlerde kent merkezine yapılması öngörülen gökdelene karşı sık sık açıklamalar yapan Mimarlar Odası İzmir Şubesi her nedense Kültüpark'taki gazinolar yıkılırken sessiz kaldı. O binaların hepsi kentin mimari açıdan ayrı bir öneme sahip eserleri idi. Bu konu da en az kent merkezine yapılmak istenen gökdelen kadar önemliydi" diye konuştu. Mimarlar odasının işine geldiği zaman önemli mimarların inşa ettiği kent içindeki yapılarla ilgili at arda açıklamalar yapıp basın bültenleri geçtiğini belirten Maruflu; "Kültürpark'taki yapılar İzmir'e bir çok eser kazandıran yüksek mimar Ziya Nebioğlu, Rıza Aşkan, Erdoğan Tözge, Ferruh Örel, Özdemir Arnas gibi mimarların eserleri idi. Mimarlar odası meslek büyüklerinin eserlerine sahip çıkmayarak onlara bir nevi ihanet etti. Oysaki gökdelen yapılmasın diye nasıl mücadele ettilerse Kültürpark'taki yapıların yıkılmaması için de en az o kadar mücadele vermeleri gerekirdi" dedi. Ada Gazinosunun çok farklı bir mimaride yapıldığını belirten Maruflu; şöyle devam etti; "Orayı İzmir belediyesi eski başkanlarından Doktor Behçet Uz'un talimatı ile yüksek mimar Ziya Nebioğlu ile Şan Sinemasını yapan İzmir'de bir çok esere imza atan Rıza Aşkan yapmıştı. Bunlar o zaman belediye mimarı idi. Behçet Uz'un talimatı ile Kültürpark'ta yeni bir planlama yaptılar. Nikah Sarayı, Ada ve Göl Gazinoları, spor ve sergi sarayı, arkeoloji müzesi gibi daha bir çok yapı onların eseriydi. Mimarlar odası maalesef meslektaş büyüklerinin, abilerinin yaptığı eserlere sahip çıkmadı. Bu nedenle mimarlar odasını kınıyorum."

