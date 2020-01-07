“VAR 1. Lig’de de olmalı”

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, takımın son durumu hakkında konuştu. Eroğlu, "Uzun maratonda birçok maçı kazanacak gibi oynadık ama sonuca yansıtamadık. 18 puanla bitirdik. Biz 5 yıldır bu ligdeyiz. İlk yılı 18 puanla bitirdiğimiz sezon vardı, ikinci yarı 36 puanla tamamladık. İkinci yarı puanın 18 puanın üzerinde olacağını söyleyebilirim"
dedi.
"SEDAT'I BİZE VERMEDİLER"
Denizlispor'da top koşturan Sedat Şahintürk'e talip olduklarını ancak bu transferin gerçekleşmediğini belirten Hüseyin Eroğlu, şunları söyledi: "Sedat yetenekli bir futbolcu. Daha önce de bildiğimiz bir oyuncuydu. Denizlispor bunu kabul etmedi. Yetenekli bir futbolcuyu, Süper Lig'de Türk futbolcusunu oynatmak kolay değil. O şansı alamıyorlar. Biz onun performansına çok şey katacağımızı düşünüyorduk ama gerçekleşmedi."
"YABANCI MECBUR DEĞIL!"
Yabancı kuralını kısıtlamak yerine altyapıya daha fazla önem verilmesi gerektiğine de dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Mecburi yabancı kuralı yok ki bizde. Yabancı serbestliği var. Bence insanlar oynatmak zorunda değil bu kadar yabancı.
Kulüpler artık misyonu gereği öz kaynaklarına önem verseler, onları iyi hazırlasalar Türk oyuncuların çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Mesela şu an lider Sivasspor'a baktığınızda en çok yerli oyuncu oynatan takım. Demek ki olabiliyormuş. Bence yabancı oynatmaya mecbur değilsin ama bizim yerli futbolcuları eşit seviyeye getirdikten sonra onlarla yarıştırmak gerekiyor" dedi.
'AVRUPALI BİZİ TAKİPTE'
Türkiye'de önemli bir oyuncu havuzu olduğunu söyleyen Eroğlu, "Çok yetenekli futbolcularımız var, bakıyorsunuz Çağlar, Merih Avrupa'nın en iyi stoperleri konumunda. Demek ki bunlar gerçekleşebiliyormuş. Avrupalı bunu görebiliyormuş. Bizim Türkiye'de göremediklerimizi adamlar yurt dışında oynatıyor" dedi. Eroğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin TFF 1. Lig'e de gelmesi gerektiğini söyleyerek, "Ben VAR'ı ilk günden beri desteklemişimdir. Bizim ligde de olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bir anlık hatalı karar bütün bir yılı götürebiliyor. Gerek şampiyon olacak gerekse küme düşecek takımı etkileyebiliyor"
değerlendirmesini yaptı.