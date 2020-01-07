“VAR 1. Lig’de de olmalı”

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, takımın son durumu hakkında konuştu. Eroğlu,dedi.Denizlispor'da top koşturan Sedat Şahintürk'e talip olduklarını ancak bu transferin gerçekleşmediğini belirten Hüseyin Eroğlu, şunları söyledi: "Sedat yetenekli bir futbolcu. Daha önce de bildiğimiz bir oyuncuydu. Denizlispor bunu kabul etmedi. Yetenekli bir futbolcuyu, Süper Lig'de Türk futbolcusunu oynatmak kolay değil. O şansı alamıyorlar. Biz onun performansına çok şey katacağımızı düşünüyorduk ama gerçekleşmedi."Yabancı kuralını kısıtlamak yerine altyapıya daha fazla önem verilmesi gerektiğine de dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Kulüpler artık misyonu gereği öz kaynaklarına önem verseler, onları iyi hazırlasalar Türk oyuncuların çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Mesela şu an lider Sivasspor'a baktığınızda en çok yerli oyuncu oynatan takım. Demek ki olabiliyormuş. Bence yabancı oynatmaya mecbur değilsin ama bizim yerli futbolcuları eşit seviyeye getirdikten sonra onlarla yarıştırmak gerekiyor" dedi.Türkiye'de önemli bir oyuncu havuzu olduğunu söyleyen Eroğlu, "Çok yetenekli futbolcularımız var, bakıyorsunuz Çağlar, Merih Avrupa'nın en iyi stoperleri konumunda. Demek ki bunlar gerçekleşebiliyormuş. Avrupalı bunu görebiliyormuş. Bizim Türkiye'de göremediklerimizi adamlar yurt dışında oynatıyor" dedi. Eroğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin TFF 1. Lig'e de gelmesi gerektiğini söyleyerek,değerlendirmesini yaptı.

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