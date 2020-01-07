Z kuşağı seçimlere katılımda duyarlı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral'ın "Z kuşağının Siyaset Algısı" başlıklı araştırması, özellikle yeni neslin siyasete bakış açısına dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Gençlerin siyasete aktif katılım konusunda isteksiz davransa da seçimlere iştirak konusunda hassa olduğu ortaya çıktı. Dr. Uğur Oral, "Z kuşağını doğru analiz eden, sorunlarını, beklentilerini bilen ve bu kesime yönelik politikalar üreten siyasi partiler, gelecek seçimlerde çok daha avantajlı olacaklar" dedi.