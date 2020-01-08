2 bin 800 yılık teknikle üretildi, baharda yolda

Urla ilçesinde antik tekne modellerini günün koşullarında yeniden üreten 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, M.Ö. 800'lü yıllarda kullanılan ticaret teknesinin yapımını tamamladı. Fenikeliler'e ait olduğu düşünülen 2 bin 800 yıllık ticaret teknesi daha önceki projelerden farklı olarak 'kavela zıvana' tekniğiyle, tahtalar zıvanalarla birleştirilip, metal çivi, cıvata veya vida kullanılmadan, tahta çivi kullanılarak montajı yapıldı.Antik teknelerle o dönemleri yeniden deneyimleyen ekip, nisan veya mayıs ayında Karadeniz'e doğru yola çıkmaya hazırlanıyor. Deneysel arkeoloji üzerine çalışan ekip daha önce dünyanın en eski açık deniz gemisi Uluburun ile Doğu Akdeniz'de 3 bin mil yolculuk yaptı. M.Ö 600'lü yıllara ait savaş teknesi Kybele ile İzmir'den Marsilya'ya 56 gün süren bir seyahat düzenledi. Dernek üyeleri, Urla sahilinde bulunan deneysel atölyedeki malzemelerle her yıl yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Görev dağılımı ile çalışan 30 kişilik kadrodan bazıları tahtaları keserken, bazıları zıvana işlemlerini gerçekleştiriyor. Ekipte, doktordan arkeoloğa, marangozdan teknik ressama birçok farklı meslekten üye bulunuyor. Arkeolog Osman Erkurt, teknenin tipini ikonografiden yararlanarak seçtiklerini söyledi.

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