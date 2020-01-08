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’dan Nijeryalı Okoli atağı

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Altay’dan Nijeryalı Okoli atağı
TFF 1. Lig'de devre arası hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Altay, Nijeryalı Paschal Okoli'yi denemeye aldı. Siyahbeyazlı takımla kampta antrenmanlara çıkan 22 yaşındaki ön liberonun beğenilmesi halinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Daha önce Türkiye'de 2016-17 sezonunda Bursaspor U21 takımında forma giyen Okoli, 2017-18'de yeşil-beyazlı formayla ligde ve kupada 1'er müsabakada şans buldu. Son olarak Bosna Hersek'in NK Celik Zenica takımında forma giyen Paschal Okoli için son kararı Teknik direktör Ali Tandoğan verecek.
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Altay’dan Nijeryalı Okoli atağı
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