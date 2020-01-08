Avrupalı Karşıyaka

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'nda bugün deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında Türk ekiplerinin kendi aralarındaki maçlarında en yüksek galibiyet oranına sahip... İLKTÜRK ekipleri, bugünkü maç dahil bu sezon Avrupa'da en az 2 kez daha karşılaşacak. Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla 32 maça çıkan Fenerbahçe, bu alanda en fazla müsabaka oynayan ekip... Şimdiye kadar Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla yaptığı 16 müsabakanın 13'ünde galip gelen Karşıyaka ise bu kulvarda %81,3 galibiyet oranıyla en başarılı ekip olarak dikkati çekti.