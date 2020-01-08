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Battaniye ile yakalamaya çalıştılar

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Battaniye ile yakalamaya çalıştılar
DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi 1291. Sokak'ta iddialara göre, Yıldız K. (30) balkona çıkarak atlamaya çalıştı. Bu sırada çevrede gören vatandaşlar bahçeye battaniye ve çarşaf getirdi. Balkonda gelen Yıldız K.'nin bir yakını da, atlamaya çalışan kadını tuttu. Ancak tüm çabalara rağmen kendisini boşluğa bırakan Yıldız K. ağır yaralandı. Yaralı kadın Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. battaniye ile tutmaya çalışan bir vatandaş ise olayı anlattı. Eczaneye giderken gördüğünü belirten vatandaş, "Eczaneye gidiyordum, bağırma ve gürültü sesi duydum. Baktığımda ise 4. kattan bir bayan sarkmış, kardeşi bileğine kadar tutuyordu. Ben de koştum, battaniye ve yorgan serdik tuttuk ama en son dayanamadı bıraktı. Yüz üstü düştü toprağın üzerine çok kötü düştü" dedi.
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Battaniye ile yakalamaya çalıştılar
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