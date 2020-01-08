Çatıları uçurdu ağaçları devirdi

Balıkesir'in kıyı kesimleri şiddetli rüzgar fırtınaya dönüştü. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde başlayan fırtına dün gün boyu etkisi sürdürdü. Edremit'te bazı evlerin uçan çatıları, elektrik tellerine takılırken, sokak aydınlatmasında arıza meydana geldi. Bazı iş yerlerinin tabelaları ve ağaçlar devrildi. Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi 1034 Sokak'ta çam ağacı, İlter Kilerci'ye ait 10 KC 865 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu. Gürültüyle uyandıklarını anlatan Ulvi Kilerci, "Akçay'da en son 15 yıl önce bu kadar kuvvetli fırtına olmuştu. Sabaha karşı 05.30 civarında büyük gürültü oldu ve arabanın üzerine ağacın devrildiğini gördük. Elektrik telleri de koptu. Gece riskli olması nedeniyle çalışmalar sabaha bırakıldı. Neyse ki kimsenin canına bir şey olmadı" dedi.Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Yukarı Yapıcı Mahallesi'nde şiddetli rüzgarda zarar gören cami minaresi yürekleri ağza getirdi. Minarenin alem ve külah kısmı rüzgar nedeniyle koparak minareden sarkık bir şekilde kaldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen İtfaiye ekipleri Erdek Yukarı Yapıcı Mahallesi Camisi'nin minaresine merdiven yardımıyla çıkarak kopan parçaları aldı. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi de alarak vatandaşları olası bir tehlikeden uzak tuttu. Minarenin kopan parçalarının alınmasıyla birlikte vatandaşlar derin bir nefes aldı. Öte yandan Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Yunt Dağı ve Spil'de çıkan fırtınada bazı elektrik direkleri devrildi. Bölgede meydana gelen elektrik arızası, ekiplerce giderildi.

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