Göztepe’de bomba iddia: Quaresma

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eni hocası İlhan Palut ile bir rüzgar yakalayan Göztepe yeni stadına sıkı bir transferle girmeyi planlıyor. Ara dönemde yeni bir takıma geçmesi gündeme gelen 36 yaşındaki Quaresma'nın sarı- kırmızılılara önerildiği öğrenilirken, Quaresma'nın ülkesinin milli takımından yakın arkadaşı olan kaptan kaleci Beto'nun da transfer için devrede olduğu ifade edildi.
Portekizli yıldızın Beto'yla iletişim halinde olduğu, Göztepe ve İzmir'le ilgili bilgiler aldığı öğrenildi. İkinci yarıda Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak Göz-Göz'de yönetimin Quaresma'nın maliyetiyle ilgili hesaplar yapmaya başladığı ileri sürüldü.
SEPİL ŞARTLARI ZORLAYACAK
Hücum bölgesine yıldız transfer yapmayı planlayan başkan Sepil'in Quaresma için şartları zorlaması bekleniyor.
Sporting Lizbon'da kariyerine
başlayıp Porto, Inter, Chelsea ve
Barcelona gibi dünya devlerinde
top koşturan Portekizli, 2010-
2011 sezonunda Beşiktaş'a imza
attı. Siyah-beyazlılarda 3 sezon
oynadıktan sonra Birleşik Arap
Emirlikleri ve Portekiz'e giden
deneyimli futbolcu, 2015-16'da
tekrar Beşiktaş'a döndü. Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, bu sezon başında Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Kasımpaşa'da 13 maça çıkan
oyuncu 3 golle oynadı. Göztepe'nin
ara dönemde en az 3 futbolcuyu
kadrosuna dahil etmesi
bekleniyor.
GÜRSEL AKSEL'DE MARATON DA TAMAM
GÖZTEPE'NIN Süper Lig'de 26 Ocak'ta Beşiktaş'la oynayacağı ikinci yarının ilk iç saha maçında kavuşmaya hazırlandığı yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde maraton tribününün koltuk montajı da tamamlandı. Tasarımını geçen aylarda taraftarın sosyal medya oylamasıyla seçtiği tribünde kulübün kuruluş tarihine ithafen, "19GÖZTEPE25" yazısı yer alıyor. Göz-Göz'ün 95 yıllık tarihinde kendi evi olacak ilk stadında elektronik bilet bariyerleri ve kamera sistemlerinin montajı da sürüyor. TFF'den onay çıkana kadar cadde tarafındaki kale arkası tribüne de geçici koltuk montajının yapılacağı statta iç işçilik ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çatısındaki yürüyüş yolu ve birçok özelliğiyle Türkiye ve Avrupa'da eşsiz olup 219 milyon 800 bin TL'ye mal olan stat, iç inşaat bittikten sonra Futbol Federasyonu yetkililerinin onayıyla açılacak. Stadın yapımı süren ticari alanları ise yıl içinde bitirilecek. Statta daha önce kaba inşaatlar, çimlendirme, hibrit işlemi ve ışıklandırma tamamlanmıştı.