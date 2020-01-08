Göztepe’de bomba iddia: Quaresma

eni hocası İlhan Palut ile bir rüzgar yakalayan Göztepe yeni stadına sıkı bir transferle girmeyi planlıyor. Ara dönemde yeni bir takıma geçmesi gündeme gelen 36 yaşındaki Quaresma'nın sarı- kırmızılılara önerildiği öğrenilirken,Portekizli yıldızın Beto'yla iletişim halinde olduğu, Göztepe ve İzmir'le ilgili bilgiler aldığı öğrenildi. İkinci yarıda Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak Göz-Göz'de yönetimin Quaresma'nın maliyetiyle ilgili hesaplar yapmaya başladığı ileri sürüldü.Sporting Lizbon'da kariyerinebaşlayıp Porto, Inter, Chelsea veBarcelona gibi dünya devlerindetop koşturan Portekizli, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'a imzaattı. Siyah-beyazlılarda 3 sezonoynadıktan sonra Birleşik ArapEmirlikleri ve Portekiz'e gidendeneyimli futbolcu, 2015-16'datekrar Beşiktaş'a döndü.Kasımpaşa'da 13 maça çıkanoyuncu 3 golle oynadı. Göztepe'ninara dönemde en az 3 futbolcuyukadrosuna dahil etmesibekleniyor.GÖZTEPE'NIN Süper Lig'de 26 Ocak'ta Beşiktaş'la oynayacağı ikinci yarının ilk iç saha maçında kavuşmaya hazırlandığı yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde maraton tribününün koltuk montajı da tamamlandı. Tasarımını geçen aylarda taraftarın sosyal medya oylamasıyla seçtiği tribünde kulübün kuruluş tarihine ithafen, "19GÖZTEPE25" yazısı yer alıyor. Göz-Göz'ün 95 yıllık tarihinde kendi evi olacak ilk stadında elektronik bilet bariyerleri ve kamera sistemlerinin montajı da sürüyor. TFF'den onay çıkana kadar cadde tarafındaki kale arkası tribüne de geçici koltuk montajının yapılacağı statta iç işçilik ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çatısındaki yürüyüş yolu ve birçok özelliğiyle Türkiye ve Avrupa'da eşsiz olup 219 milyon 800 bin TL'ye mal olan stat, iç inşaat bittikten sonra Futbol Federasyonu yetkililerinin onayıyla açılacak. Stadın yapımı süren ticari alanları ise yıl içinde bitirilecek. Statta daha önce kaba inşaatlar, çimlendirme, hibrit işlemi ve ışıklandırma tamamlanmıştı.

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