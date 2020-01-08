Hedef 1 milyar dolarlık ihracat

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019 yılı performansını değerlendirdi. Ege İhracatçı Birlikleri'nde (EİB) düzenlenen toplantıda konuşan Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2019 yılının birlik için rekorlar yılı olduğunu söyledi. 1966 yılında kurulan ve 53. yılını dolduran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'ne bağlı üyeler, 2018 yılında kırdıkları 831 milyon dolarlık ihracat rekorunu geliştirerek 2019 yılında yüzde 7 artışla 890 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attığını belirten Uçak, Türkiye genelinde geçen yıl yaş meyve sebze ihracatının düştüğünü, birlik üyesi firmaların özellikle kiraz, sofralık üzüm, kestane ve mandalina ihracatıyla başarı kaydettiğini aktardı.İhracat pazarlarında Rusya, Almanya, ABD, İngiltere ve İtalya'nın öne çıktığına işaret eden Uçak, "İhracat rekorunda Uzak Doğu pazarlarında yakalanan performans etkili oldu. Afrika pazarında da benzer bir açılım yapmayı hedefliyoruz" dedi. Yaş meyve sebze ihracatında yaşanabilen kalıntı sorunuyla da mücadele ettiklerini anlatan Uçak, üreticilerin eğitimi ve ürün denetimi konusundaki çalışmalar sayesinde bu sorunla daha az karşılaşmaya başladıklarını aktardı. Çin pazarına kiraz ile girdiklerini, sofralık üzüm ve nar konusunda da umutlu olduklarını bildiren Uçak, birlik üyesi ihracatçıların geleneksel pazarı olan AB ülkelerinde ise düşüşler yaşandığına dikkat çekti. Uçak, "Yeni pazarların, yeni projelerin devreye girmesi ve ihracatçımızın çalışmalarıyla 2020 hedefimiz ise 1 milyar dolar. İnşallah o rakamlara ulaşacağız" dedi. Hayrettin Uçak, Ticaret Bakanlığı'nın kuru soğan ve taze patatesi, ihracatı ön izne tabi ürünler listesine dahil etmesiyle ilgili olarak da bu sezon Türkiye'de yeterli miktarda patates ve soğanın bulunduğunu, fiyatların istikrarını koruduğunu ifade ederek, "Şubat ayında patates hasadının başlamasıyla bu konuda herhangi bir sorunla karşılaşacağımızı sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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