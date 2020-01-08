İzmir’de taksiler için dijital dönem

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nca, mobil uygulama ve internet üzerinden taksilere erişimi sağlayacak olan En Taksi İzmir ve VIP taksi uygulamaları hizmete girdi. Bir yılı aşkın süredir İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) geçtiği testlerden tam not alan En Taksi İzmir uygulaması birlikte, müşteriler internet üzerinden ve mobil uygulamadan taksi çağırabilecek. Uygulamayı kullanan müşteriler, çağırdıkları taksinin sürücünün kim olduğunu görüp, aldığı hizmeti ve şoförü de puanlayabilme imkanına sahip olacak. En Taksi uygulamasıyla birlikte, müşteriler gideceği mesafeye ne kadar ücret ödeyeceğini de önceden öğrenip, ödemesini kredi kartıyla yapabilecek. Uygulama kapsamında kullanıcılar, kendilerine gönderilecek olan aracı veto hakkına da sahip olacak. VIP araçlarda, TV yayını, internet bağlantısı, çay-kahve makinesi, buzdolabı, çelik para kasası bulunacak.En Taksi ve VIP taksi uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, oda başkanları ve taksici esnaflarının katılımıyla basına tanıtıldı. Başkan Soyer, "Bugün taksiciler için bayram günü. Bu sistemi Türkiye'de ilk kez uygulayan şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Çağın akışına ayak uydurmaktan başka şansımız yok" dedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Anık, "Türkiye'de ilk defa belediye otoritesinde ve meslek odası kontrolünde tek merkezli yeni nesil dijital taksi sistemini İzmir'de gerçekleştiriyoruz. İzmir'deki ilk lüks taksiyi de bugün trafiğe çıkarıyoruz"dedi. Anık ayrıca, 'Engelsiz Taksi' uygulamasının da ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi.

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