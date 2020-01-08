İzmir’de terör operasyonları

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik Özel Harekat Şubesi destekli kent merkezi, Menemen ve Tire'de operasyon düzenledi. İlk operasyon PKK/KCK ve sol terör örgütlerine yönelik yapıldı. Sosyal medya üzerinden PKK, DHKP/C, TKP/ML, DKP/BÖG terör örgütlerinin silahlı eylemlerinin propagandasını yaptıkları, örgütlerin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12 şüpheliye yönelik yakalama kararı üzerine kent merkezi ve Menemen'deki operasyonlarda, şüpheliler kıskıvrak yakalandı. İzmir ve Tire'de gerçekleştirilen 2. operasyonda ise DEAŞ terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet göstererek Türkiye'ye giriş yapan ve halen çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 2 Türk vatandaşı, 5 Suriyeli olmak üzere toplam 7 şüpheliye yönelik çalışma yapıldı. Her iki operasyonda toplam 15 kişi gözaltına alındı.