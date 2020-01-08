Karşıyaka’da 2 değişiklik birden

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 2. yarıya pazar günü iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor maçıyla başlayacak olan Karşıyaka'da defansta forma giyemeyecek cezalı Metin'in yerine sağ bekte görev yapan Fatih'in çekilmesi bekleniyor.Teknik direktör Soner Tolungüç'ün sağ bekte iyi bir performans yakalayan Fatih'in yerini değiştirmeyip stoperde Cihan'ı görevlendirme ihtimali de var.Mustafa'nın yokluğunda orta sahada oluşacak boşluğun ise Görkem'in yeniden 11'e monte edilmesiyle giderilmesi planlanıyor.