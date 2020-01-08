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’da 2 değişiklik birden

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Karşıyaka’da 2 değişiklik birden
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 2. yarıya pazar günü iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor maçıyla başlayacak olan Karşıyaka'da defansta forma giyemeyecek cezalı Metin'in yerine sağ bekte görev yapan Fatih'in çekilmesi bekleniyor. Fatih'in yerine defansın sağında ise Mustafa Değirmenci forma giyecek. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün sağ bekte iyi bir performans yakalayan Fatih'in yerini değiştirmeyip stoperde Cihan'ı görevlendirme ihtimali de var. Mustafa Aşan'ın cezalı olduğu ön liberoda ise Arif'in yanında Harun oynayacak. Mustafa'nın yokluğunda orta sahada oluşacak boşluğun ise Görkem'in yeniden 11'e monte edilmesiyle giderilmesi planlanıyor.
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Karşıyaka’da 2 değişiklik birden
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