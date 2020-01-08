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Kıyafetlerini dilenciye verdi

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Kıyafetlerini dilenciye verdi
İZMİR'IN Konak ilçesine bağlı Çankaya semtinde Şair Eşref Bulvarı üzerinde yol kenarında dilencilik yapan bir erkeği gören 2 kişi durdu. Dilencinin üzerinde kışlık kıyafet olmadığını görenlerden biri, kendi kıyafetini verebileceğini söyledi. Daha sonra da kazağını ve montunu çıkardı. 2 kişi, dilenciyi kendi elleriyle giydirdi. Kıyafetlerini çıkaran kişi ise havanın soğuk olmasına rağmen tişörtle kaldı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların beğenisini aldı.
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Kıyafetlerini dilenciye verdi
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