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Kızıksa Köprüsü tamam

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz verdiği sözü tuttu. Gönen-Kızıksa Yolu Dere Köprüsü’nün inşaatı tamamlandı

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Kızıksa Köprüsü tamam
BALIKESIR Büyükşehir Belediyesi, il genelinde modern yol ve köprü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tüm ilçelerde yol ve köprü yapım çalışmalarının yanı sıra mevcut yol ve köprülerin de bakım ve onarımlarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Manyas ilçesinde bulunan Kocaçay üzerine yapılan Manyas, Gönen-Kızıksa Yolu Dere Köprüsü inşasını tamamladı. 1977 yılında bölge halkının imkanları ve devletin desteğiyle yapılan 43 yaşındaki köprünün kullanım ömrünü tamamlaması ve ihtiyaca cevap verememesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenisi yapılmak üzere yıkılmıştı. Çanakkale-Balıkesir arasında ulaşım süresini kısaltan alternatif yol üzerinde bulunan ayrıca Manyas ile Kızıksa Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yolun üzerinde bulunan köprü; uzunluğu 240 metre, genişliği 11 metre olmak üzere genişletilerek yeniden inşa edildi. Araç ve yayalar için hızlı ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla genişletilen köprünün her iki kenarına da 1,5 metre genişliğinde yaya kaldırımı yapıldı.
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Kızıksa Köprüsü tamam
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