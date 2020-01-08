Pamukkale geceleri ışıl ışıl olacak

BUGÜN NELER OLDU

Pamukkale Belediye Meclisi Ocak ayı 2. oturumu Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki başkanlığında yapıldı. Zaman zaman Ankara'ya giderek Pamukkale için önemli projelerin hayata geçmesi için görüşmeler yapan Başkan Örki, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da önemli temaslarda bulunulduğunu meclis üyelerine anlattı. Örki, "Turizm Bakanımıza Pamukkale ve Karahayıt ile ilgili taleplerimizi ilettik. Pamukkale travertenlerinin aydınlatılması konusunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşmeler yaptık. Milyarlarca liraya mal olacak bu projenin sezona yetiştirilmesi de gündemde. Mimari aydınlatma ile Pamukkale'nin gecesi başka gündüzü bir başka güzel olacak. Turizmi canlandırmasını ümit ediyoruz. Bakanlığımızdan destek istedik. Ayrıca turizm yoluun ise 1.5 milyon liralık bütçeyle sıcak asfalta kaplanması için de görüşmeler yaptık" dedi.