Sokak ortasında arkadaşını vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Konak ilçesinde tramvay durağı karşısında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Arkadaş oldukları öğrenilen 26 yaşındaki Mehmet Sayli ve 28 yaşındaki S.Ü., Şair Eşref Bulvarı'ndaki tramvay durağı karşısında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü., yanında taşıdığı tabancayla Mehmet Sayli'ye ateş etti. Genç adam, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanan Sayli'ye ilk müdahalede bulundu.Kan kaybeden talihsiz genç, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sayli'nin ameliyata alınacağı öğrenildi. Olayın ardından S.Ü., suç aletiyle birlikte kayıplara karıştı. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kısa süre içerisinde zanlı S.Ü.'yü kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.