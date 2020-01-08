Spil ve Kazdağları beyaza büründü

yurdu etkisi altına alan kar, Manisa'da bulunan Spil Dağı Milli Parkı ve Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin kazdağları'nda kalan kesimlerini beyaza çevirdi. Spil'de Atalanı mevkiinde yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığı ulaşımı da zorlaştırdı. Spil Dağı Milli Parkı'na İzmir'den daha rahat ulaşım sağlanırken, Manisa yönünde yol açma, küreme çalışmaları ekiplerin aralıksız çalışması ile devam ediyor. Kar keyfi yaşamak için zirveye çıkan vatandaşlar plastikleri veya çuvalları kızak yaparak çocukluklarına dönerken ortaya renkli görüntüler çıktı. Kara saplanan araçlar ise diğer araçların yardımıyla saplandıkları alanlardan çıkarıldı. Geçtiğimiz aylarda Spil Dağı Milli Parkı'nın 1430 metresindeki bölgede oluşan 10 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğindeki obruk ise drone ile havadan görüntülendi. Çevresi karla kaplanan obruk beyazlar içindeki dağda kara bir delik gibi görüntülendi.Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin Kazdağları'nda kalan kesimlerinde kar yüksekliği bir metreyi aştı. Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice yolunda ekipler kar ve fırtına sebebiyle trafiği açık tutmakta zorlanıyor. Ekipler, 24 saat mesai yaparak yolları açık tutmak için çaba gösteriyor.

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