Tarzım Klopp’a çok benziyor

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 10. sırada tamamlayan Altay, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. İzmir temsilcisinde teknik direktör Ali Tandoğan, takımın son durumu ve kariyer hedefleri konuştu. Altay'ın ligin 17 haftalık bölümündeki performansını değerlendirerek konuşmasına başlayan Tandoğan,diye konuştu.Yeteneğin yanında futbolcunun oyun disiplini içerisinde olması gerektiğine dikkat çeken Tandoğan, "Bugün elinizde bir Messi olsa zaman zaman bazı fedakarlıklar yaparsınız. Ama bizde öyle bir oyuncu yok.Benim oyun felsefemde takım oyunu var. Biz sezon başı kampında olmadığımız için neler yaptıklarını, nasıl ilerlediklerini bilmiyoruz ama geldikten sonra çok yol kat etmeye başladılar. Daha iyi olacağız ama zamana ihtiyacımız var, hemen olacak bir şey değil. Maç periyodunda da çok fazla zamanımız olmadı. Üçer günlük antrenmanlarda ara yükleme yaptık derken hemen maç haftası geliyordu. Burada hızlandırılmış yüklemeler yapıyoruz. 1 ay aramız olmadığı için kondisyon yüklemesi zamanımız da çok olmuyor. Ben iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.Tandoğan, play-off şanslarının sorulması üzerine ise, "Hedeflerimiz arasında tabii ki bunlar var. Biz Altay kulübüyüz. Allah kötü günler yaşatmasın. Ama futbolun içinde her şey var. Biz o günleri yaşamak istemiyoruz. Hedefimiz hep yukarıya olacak" dedi. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile benzer yapıda olduklarını dile getiren genç teknik adam, "Onun belgesellerini izlediğimde düşünce yapımız ve oyuncularla ilişkilerimiz birbirine çok benziyor. Tabii o dünya üstünde bir hoca şu anda.diye konuştu.

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