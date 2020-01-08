Tarzım Klopp’a çok benziyor

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 10. sırada tamamlayan Altay, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. İzmir temsilcisinde teknik direktör Ali Tandoğan, takımın son durumu ve kariyer hedefleri konuştu. Altay'ın ligin 17 haftalık bölümündeki performansını değerlendirerek konuşmasına başlayan Tandoğan, "Zaman zaman beklentilerin çok yüksek olduğu ortamlarda istediğiniz sonuçları alamadığınızda doğal olarak oyuncular düşüş yaşayabiliyorlar. Biz geldikten sonra şunu gördük ki takım biraz kopuk. Saha içerisinde kopuk anlamında söylemek istiyorum. Bunu biraz tamamlamaya çalıştık. Çok kısa sürede oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalıştılar, kolay değildi. Bir de çok zor maçlar oynadık. Adana Demir, Erzurum, Giresun bunlar çıkış yakalayan takımlardı. Buradan aldığımız puanlar bizim için çok değerliydi"
diye konuştu.
"ELİMİZDE MESSİ YOK"
Yeteneğin yanında futbolcunun oyun disiplini içerisinde olması gerektiğine dikkat çeken Tandoğan, "Bugün elinizde bir Messi olsa zaman zaman bazı fedakarlıklar yaparsınız. Ama bizde öyle bir oyuncu yok. Bu ligde çok koşmayan, çok mücadele etmeyen takımlar başarıya ulaşamıyor.
Benim oyun felsefemde takım oyunu var. Biz sezon başı kampında olmadığımız için neler yaptıklarını, nasıl ilerlediklerini bilmiyoruz ama geldikten sonra çok yol kat etmeye başladılar. Daha iyi olacağız ama zamana ihtiyacımız var, hemen olacak bir şey değil. Maç periyodunda da çok fazla zamanımız olmadı. Üçer günlük antrenmanlarda ara yükleme yaptık derken hemen maç haftası geliyordu. Burada hızlandırılmış yüklemeler yapıyoruz. 1 ay aramız olmadığı için kondisyon yüklemesi zamanımız da çok olmuyor. Ben iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
"ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM"
Tandoğan, play-off şanslarının sorulması üzerine ise, "Hedeflerimiz arasında tabii ki bunlar var. Biz Altay kulübüyüz. Allah kötü günler yaşatmasın. Ama futbolun içinde her şey var. Biz o günleri yaşamak istemiyoruz. Hedefimiz hep yukarıya olacak" dedi. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile benzer yapıda olduklarını dile getiren genç teknik adam, "Onun belgesellerini izlediğimde düşünce yapımız ve oyuncularla ilişkilerimiz birbirine çok benziyor. Tabii o dünya üstünde bir hoca şu anda. Bizim o noktalara gelebilmemiz için çok çalışmamız lazım. İnşallah bunu başarıp belki de ülkemizi yurt dışında temsil edeceğiz"
diye konuştu.