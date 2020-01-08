Yuntdağı’nda ürün çeşitliliği

BUGÜN NELER OLDU

YUNUSEMRE Belediyesi kırsal kalkınma projeleriyle bölgede ürün çeşitliliğini arttırdı. İlçe genelinde aşılama çalışmaları, fidan dağıtımları ve arıcılık destekleri ile kırsal kalkınmayı destekleyen Yunusemre Belediyesi, 2019 yılında da üreticilerin yüzünü güldürdü. Çalışmalar kapsamında üreticiye 20 bin ceviz, zeytin, badem ve incir fidanı dağıtılırken; 30 bin adet Antep fıstığı aşılaması yapıldı. Bölgede arıcılığı geliştirmek amacıyla 500 kovan dağıtımı yapıldı. Kırsal kalkınma hamlelerinin 2020 yılında da devam edeceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Üreticimizin her zaman yanındayız" dedi.