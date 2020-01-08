Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Yuntdağı’nda ürün çeşitliliği

Yuntdağı’nda ürün çeşitliliği

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Yuntdağı’nda ürün çeşitliliği
YUNUSEMRE Belediyesi kırsal kalkınma projeleriyle bölgede ürün çeşitliliğini arttırdı. İlçe genelinde aşılama çalışmaları, fidan dağıtımları ve arıcılık destekleri ile kırsal kalkınmayı destekleyen Yunusemre Belediyesi, 2019 yılında da üreticilerin yüzünü güldürdü. Çalışmalar kapsamında üreticiye 20 bin ceviz, zeytin, badem ve incir fidanı dağıtılırken; 30 bin adet Antep fıstığı aşılaması yapıldı. Bölgede arıcılığı geliştirmek amacıyla 500 kovan dağıtımı yapıldı. Kırsal kalkınma hamlelerinin 2020 yılında da devam edeceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Üreticimizin her zaman yanındayız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yuntdağı’nda ürün çeşitliliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN