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’da gündem Mehmet ve Semih

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Altay’da gündem Mehmet ve Semih
TFF 1. Lig'de ara transferde Gençer'in sakatlanıp sezonu kapattığı defans hattını takviye etmek için arayışlarını sürdüren Altay, Adana Demirspor'dan Semih Güler ve Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i gündemine aldı. Daha önce Ankaragücü'nden Alihan Kubalas ve Denizlispor'dan Oğuz Yılmaz için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, stoper takviyesini kısa süre içinde sonuçlandırmaya çalışıyor. Defansın sağında ve ön liberoda da görev yapabilen 25 yaşındaki gurbetçi Semih, kariyerine Eskişehirspor'da başlayıp Eyüpspor'da da forma giydi. Semih ilk yarıda Adana'da 13 maçta oynadı.
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Altay’da gündem Mehmet ve Semih
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