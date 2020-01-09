Altay’da gündem Mehmet ve Semih

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TFF 1. Lig'de ara transferde Gençer'in sakatlanıp sezonu kapattığı defans hattını takviye etmek için arayışlarını sürdürenDaha önce Ankaragücü'nden Alihan Kubalas ve Denizlispor'dan Oğuz Yılmaz için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, stoper takviyesini kısa süre içinde sonuçlandırmaya çalışıyor. Defansın sağında ve ön liberoda da görev yapabilen 25 yaşındaki gurbetçi Semih, kariyerine Eskişehirspor'da başlayıp Eyüpspor'da da forma giydi. Semih ilk yarıda Adana'da 13 maçta oynadı.