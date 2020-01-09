Bizim sırrımız ahlak



DENİZLİSPOR'A

üper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek özel açıklamalar yaptı. Dönemindeki Beşiktaşlı futbolcuların çoğunun teknik direktörlük yapması için Özdilek,yorumunu yaptı. Beşiktaş'ta oynayan ve şu anda teknik adam olan isimlerin aynı forma ile mücadele ettikten sonra şu anda hoca olarak rakip olmasıyla ilgili konuşan Özdilek, "Biz oynadığımız dönemde aynı forma için ter döken bir ekiptik. Ortak menfaat takımı başarıya ulaştırmaktı ama futbolu bıraktıktan sonra herkes bireysel başarı hedefliyor. Dostluğumuz baki ama sahaya çıkınca rakip oluyoruz ve kazanmak için odaklanıyoruz. Önemli olan dostlukların uzun ve kalıcı olması. Biz de bunu başardık ve bu da alkışa değer" diye konuştu.Beşiktaş taraftarının kendisine ve takım arkadaşlarına gösterdiği sevgiyle ilgili konuşan Özdilek, "Bu sevgiyi yok edemezsiniz. 14 sene uzun bir sene ve birçok arkadaşımıza bu sevgi gösteriliyor. Beşiktaş tarihinde önemli yer teşkil etmişlerdir" dedi.Bir gün Beşiktaş'ı çalıştırmak gibi bir hayali olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Özdilek, "Beşiktaş'a hizmet etmek tüm oyuncuların düşüdür. Doğru zamanda doğru şekilde olursa, çok da mutlu oluruz tabii ki. Bu bir süreçtir, bir zamandır, bir organizasyondur. Zamanı gelince muhakkak olacaktır" yanıtını verdi.başı itibariyle Denizlispor'da kurulan kadro, çok geniş bir kadro değil. Bu anlamda eksikliğimiz var. İlk yarıda Oğuz, Mehmet ve Burak ayrıldı. Mevcut kadronun üzerine 4 transfer düşünüyorduk ama bu isimler de gidince sayısal olarak da azaldık. Sapunaru'nun bir sakatlığı var, nasıl döneceğini bilmiyoruz. Stoperde 2, orta sahada 1 ya da 2 oyuncu düşünüyoruz. Sol bekte de bir alternatif gerekiyor."