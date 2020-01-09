Denizli’de 872 yıllık tarihi zafer için tören

Belediyesi, 872 yıl önce Denizli'de yaşanan Kazıkbeli Savaşı için Cankurtaran Honaz Milli Parkı'nda anma programı düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği, Türk Ocakları Denizli Şubesi ve Denizli Yörükleri Derneği işbirliğinde 872 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenlendi.7-8 Ocak 1148 yılında Alman ve Fransız ordularından oluşan II. haçlı seferine karşı yaşanan zaferin anma etkinlikleri savaşın yaşandığı Cankurtaran Honaz Milli Parkı'nda düzenlendi. Şehitler için saygı yürüyüşünün yapıldığı program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, "Denizli'de 2 haçlı savaşı yaşandı. Biri Kazıkbeli diğerinin ise Çivril'de Miryokefalon Savaşı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tok, "Maalesef şehrimizde yaşayan insanlarımızın büyük bir kesiminin bu savaşlardan haberi yoktu. Son yıllarda Denizli Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla bu savaşlar gündeme geldi ve anılmaya başlandı" dedi. PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Aydın ise, 1148 yılında yaşanan Kazıkbeli Savaşı ile ilgili bilgiler vererek, Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'nun bir Türk coğrafyası haline geldiğini tarihi gerçeklerle birlikte anlattı.

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