Egeli mobilyacılar e-ihracatı öğrenecek

Türkiye'nin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan mobilya sektörü 2019 yılında 3.5 milşar dolarlık ihracat yaptı. 2 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, e-ihracata yoğunlaşarak katma değerli ürün ihracatını artırmayı hedefliyor. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Ölçeklendirilmesi ve Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (MOBINT), İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesi'nin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Kare01 Yol Haritaları Bileşeni Başarılı Projeler Listesi'ne girmeyi başardı. MOBINT, İzmir Kalkınma Ajansına başvuran 17 projeden destek almaya hak kazanan 6 projeden biri oldu. Ege İhracatçı Birliklerinin sekizinci İZKA Projesi olan MOBINT projesinin birlik bünyesindeki Mobilya Çalışma Komitesi'nin olgunlaştırdığı bir proje olduğunu, Mobilya sektörünün yapısını ihracat odaklı güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, tasarım ve AR-GE kültürünü geliştirerek, ulusal ve uluslararası markaları artırmayı amaçladıklarını kaydetti.İhracat yol haritası için günümüzde büyük önem kazanan e-ihracatta başarı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Yağcı, "MOBINT kapsamında, firmalarımızın dijital dönüşüme yönelik yol haritaları çıkarılacak. Rekabette iş birliği yaklaşımına yatkın mobilya sektöründen 10 firma seçilecek, bu firmalar için pilot uygulama yapılacak" dedi. MOBINT ile EİB bünyesinde tüm sektörlere uyarlanabilir bir yol haritası çıkarılacağının ve e-portal geliştirileceğinin altını çizen Yağcı, özellikle Karabağlar, Torbalı, Menderes bölgelerinde yer alan firmalara yerinde ziyaret yapılarak firmalara anket çalışması yapılacağını dile getirdi. Öte yandan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2018'de 149 milyon dolar olan mobilya ihracatını, 2019'da yüzde 13'lük artışla 165 milyon dolara çıkardı. Almanya, 16.2 milyon dolarlık mobilya ihracatı ile 2., Irak 12.7 milyon dolarlık ihracatya 3. ülke oldu. Ege'den moilya ihracat yapılan ülke sayısı 143 oldu.

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