Karabağlar’daki kanlı pusuya 10 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

geçtiğimiz hafta inönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda pusu kuran silahlı bir grup, beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gizlendikleri yerden çıkarak silahlarını ateşledi. Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü süratini artırıp olay yerinden hızla kaçarken tesadüfen yolda bulunan 32 yaşındaki motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara ile başka bir otomobildeki 40 yaşındaki Lokman Çakır, kurşunların hedefi oldu.Yaralı 2 kişi, kaldırıldıkları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, farklı zamanlarda 20 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklanırken, 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.