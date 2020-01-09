Kayıp düğün videosu için tazminat isti

BUGÜN NELER OLDU

Karabağlar ilçesinde yaşayan ve hayatlarını birleştirme kararı alan S.D.U. ile Ö.U, 28 Temmuz 2019'da düğün yapmak için Bayraklı ilçesindeki bir salonla anlaştı. Çift, fotoğraf ve video çekimlerinin düğün salonu tarafından yapılması için salon sahibine bin lira ödeme yaptı. Düğün sonrasında çiftin fotoğraflarını teslim eden salon yetkilileri, videoyla ilgili sorun olduğunu, kayıtların kısa sürede teslim edileceğini bildirdi. En mutlu günlerinin görüntülerini alamayan çift, salona ihtarname gönderdi. En özel ünlerinin görüntülerine ulaşamayan çift, düğün salonuna 17 bin 500 liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Çiftin avukatı Ersin Gülsoy, "Netice itibarıyla ortada bir video yok. Dilekçemizde önce müvekkillerimin maddi zararını istedik. Video için ödemiş oldukları bedelin iadesini artı hem gelinin hem de damadın videonun kaybolmasından ötürü uğramış olduğu manevi zararın tazminini istedik. Müvekkillerimin ne kadar üzüntü duyduklarını, hayatlarının en özel gününü bir kez daha görsel olarak yaşayamayacaklarını belirterek manevi tazminat talebinde bulunduk" diye konuştu.