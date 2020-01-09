Konak’ta engelli çifte yardım eli

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Konak ilçesi İkiçeşmelik semtindeki bir binada, fiziksel engelli Veli Oruç (62) ile zihinsel engelli eşi İnci Oruç, tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor. Veli Oruç, 2015 yılında, Yeşilyurt semtinde yolda çöp tenekesinden kağıt toplarken, TIR'ın çarpması sonucu yaralandı. Sol omuz kemiği zedelenen, hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Oruç, tam olarak iyileşemedi. Yüzde 41 fiziksel engelli raporu bulunan Oruç, engelli maaşı ve gücü yettiğinde kağıt toplamaya çıkarak kazandıklarıyla eşi ve kendisinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Oruç'un yardım talebine Konak Belediyesi kulak verdi. Ekipler, evin boya ve badanasını yaparak dolap, ekmeklik, battaniye, halı, yastık gibi ev eşyası yardımı yaptı. Kızılay ekipleri ise eve ek baza ve yiyecek yardımı sağladı. birkaç yardımsever ise para yardımında bulundu.