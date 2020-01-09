Musacalı Barajı son sürat

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bin 950 dekar araziye can suyu verecek Bergama Musacalı Barajı'nda yüzde 50 sınırı aşıldı. Yarısı tamamlanan barajın gövde dolgusu 3 ay içinde bitirilecek, dolusavak inşaatı başlayacak. Dev proje hizmete girdiğinde İzmir Bergamalı üreticilere yılda 16.5 milyon lira ek gelir sağlayacak. Şu ana kadar Musacalı Barajı'nın gövdesi için yaklaşık 700 bin metreküp dolgu yapıldı. Bu rakam 3 ay içinde 1 milyon 100 bin metreküpe çıkacak ve barajın gövdesi 2020 baharında tamamlanacak. Daha sonra ise dolu savak inşaatı ön yüzü beton kaplama çalışmaları start alacak. Daha önce sıyırma kazıları, dolusavak kazısı, derivasyon tüneli ve batardo imalatlarını tamamlanan Musacalı Barajı'nın 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor.