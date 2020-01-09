Ödemiş Devlet Hastanesi dijital sisteme adım attı

BUGÜN NELER OLDU

Ödemiş Devlet Hastanesi, tamamen dijital sisteme geçmek için ilk adımı attı. Hastanenin Araştırma ve Geliştirme (Ar- Ge) birimi, kurumda ciddi bir iş yüküne ve zaman kaybına neden olan ilaç paketleme çalışması için cihaz tasarladı. Türkiye'de ilk defa bir devlet hastanesi tarafından tasarlanan, Başhekim Doktor Ömer Çolak'ın 16 yaşındaki oğlu Alp'in adını taşıyan yerli ve milli cihaz, İzmir'deki bir firma tarafından üretildi. Şimdi kurumda kullanılan ve iş gücü ile maddi kazanç sağlayan cihaz, birçok hastane tarafından da talep görüyor.