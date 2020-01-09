Palut biletlerini kesti

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öztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, sezona iyi başlayamadıklarını fakat ikinci bölümde bir çıkış yakaladıklarını söyledi. İlk yarıyı 23 puanla bitirdiklerini belirten Palut, "Göztepe takımı daha iyisini yapabilirdi. Özellikle son 3 haftaya baktığımız zaman 2 deplasman maçından istemediğimiz mağlubiyetlerle ayrıldık. Bunlar belki puanlarla geçilseydi, ilk yarıyı iyi bir puan ve performansla bitirebildiğimizi söyleyebilirdim. İlk yarıyı özetleyecek olursak bence ne çok iyi ne çok kötü, ortalama seviyede bir ilk yarı geçirmiş olduk"
dedi. "
HEPSI DE PROFESYONELCE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR"
Palut, ligin ilk devresinin son haftalarında sahaya yansıttıkları istekli futbolu sürdüreceklerini belirterek, "Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Palut, yollarını ayırdıkları isimlerin son güne kadar profesyonelce çalıştığını kaydederek, "Bazen bazı futbolcular için hava değişimi gerçekten performans adına olumlu etkiler oluşturuyor. Bizim de kendi oyun planımızda daha da yoğunlaşmamız adına sayımızı düşürmemiz gerekiyor. Hiçbir ayrılık çok sevindirici değil; ama bazen futbolda bunu önüne geçemiyorsunuz, yaşanması gerekiyor"
ifadelerini kullandı.
'KİRALIK GİDECEK GENÇ OYUNCULAR DA OLACAK'
3 futbolcunun Antalya kampında olmayacağını açıklayan Palut, "Antalya kampında Aytemiz Alanyaspor'la bir hazırlık maçı yapacağız. Antalya'da Eren, Yasin ve Veli bizimle olmayacak. Biliyorsunuz 34 kişilik kadromuz vardı.
Bazı genç oyuncularımız var. Bunların daha verimli antrenman yapması, daha da önemlisi düzenli maç oynayabilecekleri bir yerde gelişim gösterebilmesi adına kamp süreciyle beraber kiralık verebileceğimiz takımlarla görüşeceğiz. Bu 3 oyuncu dışında genç oyuncularımızı da kiralık verip, takımımızı mutlaka ideal bir çalışma seviyesi sayısına getirmemiz gerekecek"
diye konuştu.
"YÖNETIM KADRO IÇIN ÇALIŞIYOR"
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transfer döneminde kadrolarına 2 veya 3 ismi eklemeyi düşündüklerini kaydeden Palut, "Belirlediğimiz oyuncular var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. Transfer süreç işi. Yönetim kurulumuz gerçekten çalışıyor. Hücum bölgesine 2 veya 3 takviye yaparak transferi kapatmak istiyoruz" dedi. Ligin ilk yarısında sakatlanan Andre Poko'nun Antalya kampına katılacağını belirten Palut, ne zaman hazır olacağının kampta belli olacağını, Atınç Nukan'ın ise tedavisinin devam ettiğini vurguladı.