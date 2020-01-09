Palut biletlerini kesti

öztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, sezona iyi başlayamadıklarını fakat ikinci bölümde bir çıkış yakaladıklarını söyledi. İlk yarıyı 23 puanla bitirdiklerini belirten Palut,dedi. "Palut, ligin ilk devresinin son haftalarında sahaya yansıttıkları istekli futbolu sürdüreceklerini belirterek, "Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Palut, yollarını ayırdıkları isimlerin son güne kadar profesyonelce çalıştığını kaydederek,ifadelerini kullandı.3 futbolcunun Antalya kampında olmayacağını açıklayan Palut,Bazı genç oyuncularımız var. Bunların daha verimli antrenman yapması, daha da önemlisi düzenli maç oynayabilecekleri bir yerde gelişim gösterebilmesi adına kamp süreciyle beraber kiralık verebileceğimiz takımlarla görüşeceğiz.diye konuştu.transfer döneminde kadrolarına 2 veya 3 ismi eklemeyi düşündüklerini kaydeden Palut, "Belirlediğimiz oyuncular var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. Transfer süreç işi. Yönetim kurulumuz gerçekten çalışıyor. Hücum bölgesine 2 veya 3 takviye yaparak transferi kapatmak istiyoruz" dedi. Ligin ilk yarısında sakatlanan Andre Poko'nun Antalya kampına katılacağını belirten Palut, ne zaman hazır olacağının kampta belli olacağını, Atınç Nukan'ın ise tedavisinin devam ettiğini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU