‘Sorumlu olanlar cezasını çeksin’

İzmir'de 5 Ocak Pazar günü saat 17.10 sıralarında Menemen ilçesi Ulukent semtinde 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Rojin yakıt marketten evine doğru yürürken sokaktaki köpeğin saldırısına uğradı. Korkunca yola doğru koşturma başlayan Rojin'e bu sırada hızla gelen otomobil çarptı. Genç kıza Çanakkale yolunda seyir halinde olan ehliyetsiz Ö.K.'nin kullandığı 35 AL 2896 plakalı araç çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Küçük kız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakıt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Ö.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.Egeli Sabah'a konuşan acılı abi Ferhat Yakıt (23), "Ben askerdeyken bu olay yaşandı. Kız kardeşim köpeklerden çok korkardı. Okula ben götürürdüm. Olay günü marketten dönüyordu. Hepimizi üzen olay yaşandı. Mahallemizde çok başıboş köpek var. Menemen Belediyesi bu köpekleri toplansın. Kardeşime saldıran köpeğin sahipli olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili inşaat firması hakkımda polise şikayette bulunduk" dedi. Ehliyetsiz sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren Ferhat Yakıt, "Kardeşimin ölümüne neden olan kimse en ağır cezaya çarptırılsın. Çarpan kişi de köpeğin sahibi de bunda sorumluysa cezalandırılsın. İnşaat firması bekçi çalıştırmamak için köpek besliyor. Köpeği de zincire bağlamıyor. Kardeşime saldırımca o da caddeye koşturuyor" dedi.Amca Diyaeddin Yakıt (30), "Rojin abimin kızıydı. Çok üzgünüz. Okulunu çok severdi. Hemşire olmak istiyordu. Kısmet olmadı" dedi. Başıboş köpeklerin Menemen'de büyük sorun olduğunu anlatan Yakıt, "Güvenlik kamera görüntülerine baktığımızda yeğenime saldıran köpeğin işyerinden çıktığını gördük. Bu olayda kim sorumluysa tespit edilsin. Şikayetçi olduk. Hukuki olarak mücadelemiz sürüyor. Hak yerini bulsun" diye konuştu. Öte yandan Menemen'de yaşayan deniz trafik baş operatörü Yaşar Doğan(37), "2 çocuğum var. 1.5 sene önce oğluma bisiklet kullanırken sokak köpekleri saldırdı. O zaman Menemen Belediyesi'ne şikayette bulunmuştum. Ancak bugüne kadar değişen bir şey olmadı. Hala sokak köpekleri mevcut" dedi.

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