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Tiyatro aşkı engel tanımıyor

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Tiyatro aşkı engel tanımıyor
İZMIR'DE yaşayan tiyatro sanatçısı Ebru Son, 3 yıl önce Karşıyaka'da bir alışveriş merkezinin isteği üzerine başlattığı görme engelli tiyatro atölyesinin zaman geçtikçe büyümesiyle, Braille Okuma Tiyatrosu'nu kurdu. Bazı üyeler kendi mesleğini devam ettirirken, haftanın iki günü Braille alfabesiyle yazılmış oyunu metninden okuyarak tiyatroyla hayatına renk katarken, bazıları ise daha önceden de tutkulu oldukları tiyatroyu sürekli hale getirme fırsatını yakalıyor. Her hafta Karşıyaka'daki alışveriş merkezinin atölye odasında toplanan ekip, Braille alfabesinden oyunu takip edip ses tonlarındaki değişimlerle canlandırma yapıp, ses efektleri ile oyunlarını zenginleştirerek çalışıyor. Sanatın engel tanımadığını kanıtlıyor.
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Tiyatro aşkı engel tanımıyor
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