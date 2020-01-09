Üzüm üreticilerine 9 milyonluk destek

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yılında bağlarına feromon asmak suretiyle biyoteknik mücadele yapan bağcıların hesaplarına, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri yatırıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 2019 yılı hak edişi olarak Manisa'da biyoteknik mücadele yapan 5 bin 380 üzüm üreticisine toplam 9 milyon TL tutarında destekleme ödemesi gerçekleştirildiğini ifade etti. İl Müdürü Öztürk, biyoteknik mücadele uygulayan üreticilerin arazi tespiti ve fatura kontrolleri gibi işlemlerini mesai mefhumu gözetmeksizin yaptıkları çalışmalarla tamamladıklarını ve bunun ardından hazırlanan ödeme icmalleri doğrultusunda 2019 yılı ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını söyledi. Öztürk, "Manisa şu anda Türkiye'de biyoteknik mücadele uygulayan iller arasında birinci sıradadır. Ancak bunu yeterli görmüyoruz, önümüzdeki yıllarda biyoteknik mücadele yapılan alan ve kişi sayısının artırılması öncelikli hedefimizdir" dedi.