Yeni yıla ‘İyilik’ ile başladılar

BUGÜN NELER OLDU

İyilik Var" sloganıyla yola çıkan Yaşar Üniversitesi, öğrencileri tüm çalışanları bir araya gelerek gönüllü takımını kurup yeni yılda da ihtiyaç sahiplerini unutmadılar. Kampüste ışıklandırılan 'İyilik Ağaçları'nın altına yerleştirilen kutularla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için eldiven, atkı, bere gibi birçok malzeme toplandı. Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeler Koordinatörü Kevser Yavuz Çimenli, "İzmir'de İyilik Var projesini birçok STK ile birlikte hayata geçirdik" dedi. Yaşar Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Türkiz Ateşsaçan ise "Kampanyalarımızı yıl boyunca sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.