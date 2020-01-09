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Yerli teşvik edilmeli

CEO’su Orhunbilge: “Türk futbolunda 15 milyar borç var. UEFA ve FIFA baskı yapıyor. Yerli futbolcu yetiştiriliyorsa bir teşvik sistemi olmalı”

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Yerli teşvik edilmeli
Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Altınordu'da CEO Barış Orhunbilge, yerli futbolcu yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Orgunbilge, "Türk futbolunda 15 milyar borç var. FFP nedeniyle UEFA ve FIFA baskı yapıyor. Bu tip kısıtlar bile geldiğinde otomatikman Avrupa'da bir sürü Türk evladı dolaşmaya başladı. Bu çocuklara şans verirseniz Avrupa'daki isimlerden farkları yok, tek farkları şans bulamıyorlar. Bizim sadece 2 tane evladımızdan müthiş bir döviz girdisi var. Pozitif ayrımcılık bir yerde olması lazım. Yerli futbolcu yetiştiriliyorsa bence bir teşvik sistemi olması lazım" ifadelerini kullandı.

"CENGİZ VE ÇAĞLAR'I CİDDİ BIR GELECEK BEKLIYOR"
"CENGİZ Ünder müthiş soğukkanlı. 15 yaşından beri birebir takip ediyorum. Her maçta alt yaş grubunda, her pozisyonda hep o öz güveni soğukkanlılığı korudu. Çağlar Söyüncü çok güçlüydü. Çok doğru bir şey oldu kariyerinde. Öncelikle Bundesliga. Orada Alman ekolü Çağlar'ın arkasında durdu. Oradan doğru bir yere gitti. Leicester City'de başarılı olacağına inanıyorum."
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Yerli teşvik edilmeli
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