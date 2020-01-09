Yerli teşvik edilmeli

BUGÜN NELER OLDU

evre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Altınordu'da CEO Barış Orhunbilge, yerli futbolcu yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Orgunbilge, "Türk futbolunda 15 milyar borç var. FFP nedeniyle UEFA ve FIFA baskı yapıyor. Bu tip kısıtlar bile geldiğinde otomatikman Avrupa'da bir sürü Türk evladı dolaşmaya başladı.ifadelerini kullandı.Ünder müthiş soğukkanlı. 15 yaşından beri birebir takip ediyorum. Her maçta alt yaş grubunda, her pozisyonda hep o öz güveni soğukkanlılığı korudu. Çağlar Söyüncü çok güçlüydü. Çok doğru bir şey oldu kariyerinde. Öncelikle Bundesliga. Orada Alman ekolü Çağlar'ın arkasında durdu. Oradan doğru bir yere gitti. Leicester City'de başarılı olacağına inanıyorum."