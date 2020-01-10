Balıkesir’in ürünleri markaya dönüşüyor

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BALIKESİR Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir'in çok ciddi anlamda değerli ürünleri olduğuna dikkat çekti, "Bunlar coğrafi işaret alan çok önemli ürünlerimiz. Balıkesir'in oda ve borsaları olarak Marka Şehir Balıkesir projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu değerli ürünlerini daha fazla değerli hale, daha katma değerli, marka haline getirmek için çalışmalarımız var. Onun için 2020 yılı içerisinde bunlarla ilgili bir lansmanımız olacak" dedi. Balıkesir'in çok ciddi anlamda değerli ürünleri ve turizm potansiyeli olduğunu ifade eden Kula, "Kuzu etimiz höşmerimimiz, zeytinimiz, zeytinyağımız, kolonyamız, Gönen'in Baldo pirinci var. Zeytinyağımız Türkiye'de coğrafi işaret aldı şimdi de Avrupa'da coğrafi işaret almak için şimdi AB'ye başvurusu var mesela. Zeytinyağımızın gözü artık Avrupa'da. 50 peynir çeşidi kitabımız var. Biz Balıkesir'in bu değerli ürünlerini daha fazla değerli hale, daha katma değerli, daha marka hale getirmek için çalışmalarımız var. Onun için bu 2020 yılı içerisinde bunlarla ilgili bir lansmanımız da olacak" diye konuştu.